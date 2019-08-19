شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحا 20.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6005.39 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 33.6 نقطة ليغلق عند مستوى 6605.90 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% خاسراً 5.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4825.41 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 155.9 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون دينار كويتى عبر 6557 صفقة.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.63%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.20%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، فقطاع العقار بنسبة 0.09%.
وجاء سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 37.50%، تلاه شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 16.03%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 14.38%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.80% ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 14.62%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 10.74%.
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