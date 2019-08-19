عطية الفيومى يفوز بمنصب أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية وأبو القاسم مساعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز محمد عطية الفيومى بمنصب أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية بعد حصوله على 18 صوتاً، فيما جاء محمد أبو القاسم ويشغل منصب رئيس غرفة أسوان فى منصب أمين مساعد. وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة نجح فى الفوز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 4 سنوات بالدورة 2019-2023 وفق ما تم إعلانه عقب انتهاء إجراءات انتخاب رئيس الاتحاد بحضور 35 شخصا لهم حق التصويت. Advertisements وتمكن المهندس إبراهيم العربى من الحصول على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل رئيس غرفة الأسكندرية التجارية.

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