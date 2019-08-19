شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين هامشياً بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة الاثنين، بنسبة 0.07% خاسرا 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1529.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والصناعة. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.6 مليون سهم بقيمة 286 ألف دينار عبر تنفيذ 60 عملية. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين أسهم قطاع الخدمات، بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.52%، ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.

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