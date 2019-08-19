شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.22% بختام تعاملات الاثنين دون صعود أى سهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% خاسراً 6.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2790.71 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 1.6 مليار سهم محققة ما قيمته 1.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 1872 صفقة لـ34 سهما، ولم يرتفع أى سهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وجاء ارتفاع قيمة التداول بعد تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة "شعاع كابيتال" بقيمة إجمالية 1.397مليار درهم، وتمت الصفقة على نحو 1.470 مليار سهم بسعر 0.95 درهم للسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.83%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فقطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.34%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.57%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.65%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.03%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 10%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.15%.