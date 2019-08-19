شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تجارة: القمح الرومانى لا يستطيع تلبية معيار الجزائر بشأن أضرار الحشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تجارة في جنوب رومانيا اليوم الاثنين إن القمح الروماني من حصاد العام الحالي "محظور فعليا" من دخول مناقصات الاستيراد الجزائرية بسبب قيد صارم يفرض سقفا نسبته 0.1% على الأضرار الناجمة عن الحشرات.

وقال رئيس شركة تجارية كبيرة لرويترز "هذا سقف جنوني حقا لمحتوى الحشرات ما من قمح روماني يمكنه تلبية هذا الشرط، إذ أن الفترة الأخيرة شهدت جفافا هنا مما ساهم في ارتفاع مستويات الحشرات".

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وقال التاجر إن سائر المناشئ الغربية، بما في ذلك فرنسا، تتمتع بميزة "في ظل استفادتها بصفة عامة من مناخ رطب موات".

وأضاف أنه يتوقع أن تحصد رومانيا محصولا يصل حجمه إلى عشرة ملايين طن هذا العام.

كان تجار قالوا إن من المتوقع أن تواجه فرنسا، المورد الرئيسي للجزائر، منافسة لتلبية هذا الطلب من قمح بحر البلطيق والقمح الروماني.