شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات.. وقيم التداول تقترب من مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات أجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.406 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 316 مليون ورقة مالية بقيمة 917 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.7 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.35%، والعرب على 8.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.71%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 105.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14304 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17545 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 546 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1430 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.