شكرا لقرائتكم خبر عن جودى: انخفاض صادرات النفط السعودية إلى 6.72 مليون برميل يوميا في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يونيو إلى 6.72 مليون برميل يوميا من 6.94 مليون برميل يوميا في مايو.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.