شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مصرفى: 31.5 مليار جنيه إجمالى السحب من ماكينات الصرف الآلى خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير مصرفى أن المصريين سحبوا نحو 31.5 مليار جنيه من ماكينات الصرف الآلى فى مختلف أنحاء الجمهورية من خلال 17.6 مليون عملية فى فترة أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكر التقرير، الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن المصريين سحبوا خلال الفترة التى سبقت عيد الأضحى المبارك من 3 أغسطس وحتى 8 أغسطس نحو 22.29 مليار جنيه من خلال 12.2 مليون عملية متضمنة رواتب موظفى الحكومة، فيما تم خلال أيام عيد الأضحى المتضمنة الفترة من 9 أغسطس وحتى 13 أغسطس سحب نحو 9.15 مليار جنيه من خلال 5.39 مليون عملية.

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وأوضح أن البنوك الحكومية (الأهلى ومصر والقاهرة) استحوذت على نسبة تصل إلى نحو 70% من إجمالى حجم السحب خلال هذه الفترة بقيمة إجمالية بلغت 21.8 مليار جنيه، وعدد عمليات بلغ نحو 12.3 مليون عملية، بواقع 12 مليار جنيه للبنك الأهلى من خلال 6.5 مليون عملية، و8 مليارات جنيه لبنك مصر عبر4.7 مليون عملية، وبنك القاهرة 1.74 مليار جنيه من خلال 1.09 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن البنوك الخاصة استحوذت على نحو 30% فقط من إجمالى عمليات السحب النقدى من ماكينات الصرف الآلى خلال الفترة من 3 إلى 13 أغسطس الجاري.