شكرا لقرائتكم خبر عن بوندسبانك: اقتصاد ألمانيا قد يواصل الانكماش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بوندسبانك (البنك المركزي) في ألمانيا اليوم الاثنين إن اقتصاد البلاد قد يواصل الانكماش خلال الصيف مع انخفاض الإنتاج الصناعي في ظل انخفاض الطلبيات، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في حالة ركود حاليا.

وانكمش معدل نمو اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني بفعل انخفاض الصادرات في الوقت الذي تآكلت فيه الثقة بفعل حرب تجارية عالمية وتباطؤ اقتصاد الصين والضبابية التي تحيط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، مما وجه ضربة لاقتصاد البلاد الذي يركز على الصادرات.

وقال بوندسبانك في تقرير شهري "أداء الاقتصاد بصفة عامة قد يتراجع قليلا مجددا".

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وأضاف البنك المركزي "السبب الرئيسي لذلك هو استمرار التراجع في الصناعة"، مشيرا إلى انخفاضات كبيرة في الطلبيات وتراجع كبير في مؤشرات الثقة للشركات الصناعية.

لكن من المرجح أن يستمر ازدهار نشاط البناء مما يقدم بعض الدعم.

وبينما رفضت ألمانيا حتى الآن فكرة تعزيز الإنفاق العام لمواجهة التباطؤ، قال وزير المالية أولاف شولتز إن برلين تملك القوة المالية لمواجهة أي أزمة اقتصادية مستقبلا "بكل قوتها".