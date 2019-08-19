شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تكلفة الايرادات تقود أرباح "دور للضيافة" للتراجع 73% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة دور للضيافة، المعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 72.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 3.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع تكلفة الايرادات نظراً لبدء احتساب مصاريف ما قبل الافتتاح ومصاريف تشغيل واستهلاكات المشاريع التي تم دخولها للتشغيل.

وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 6.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 14.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وانخفضت الإيرادات إلى 126.3 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 115 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 13.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 32.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 58.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 9.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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