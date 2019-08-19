شكرا لقرائتكم خبر عن اختلاف مزيج المنتجات المباعة يقود "الدوائية" لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية"، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 188.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى اختلاف مزيج المنتجات المباعة وكذلك انخفاض أسعار بعض المنتجات خلال الربع الحالى، إضافة إلى تعديل نسبة مخصص استرجاع المبيعات حسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 والذي أثر على انخفاض إجمالى الربح بمبلغ 24 مليون ريال.

كذلك ارتفع مخصص خسارة هبوط قيمة الذمم المدينة بمبلغ 29 مليون ريال حسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 84.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وارتفعت الإيرادات إلى 300.5 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 155.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 207.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 53.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسائر بلغ 13.2 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغ 55.8 مليون ريال عن الربع المُقابل من العام 2018.

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