شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار المواد الأولية يقود "صادرات" لتكبد الخسائر بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للصادرات الصناعية، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.32 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى إنخفاض سعر مادة الكبريت بشكل أساسي والمواد الأولية عالمياً وقلة الطلب على مادة الأسمنت مما أدى إلى اأنخفاض المبيعات بالإضافة إلى تدني تقييم قيمة أستثمار الشركة في شركة المخازن والخدمات المساندة بالإضافة إلى أرتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وكذلك إنخفاض الإيرادات الاخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2018م.

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وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 2.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 0.35 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الإيرادات إلى 5.9 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 32 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 11.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 8.5 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغ 12.6 مليون ريال عن الربع المُقابل من العام 2018.