شكرا لقرائتكم خبر عن أعداد مشتركي الصناديق العقارية المتداولة بالسعودية تتراجع 13.3 % والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع عدد المشتركين في الصناديق العقارية المتداولة بسوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني 2019، بنسبة 13.3% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

وبلغ عدد المشتركين بنهاية الفترة نحو 129.57 ألف مشترك مقارنة بنحو 149.4 ألف مشترك خلال الربع الأول، وذلك بفارق 19.8 ألف مشترك.

وشهدت أعداد المشتركين في الصناديق العقارية المتداولة نموا متواصلا منذ انطلاقها، خاصة خلال عام 2018 والذي واكبه زيادة قي عدد الصناديق العقارية المتداولة.

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وأنهت الصناديق العقارية عام 2018 بنحو 149.4 ألف مشترك وهو أعلى رقم من حيث أعداد المشتركين، فيما كان عدد المشتركين بنهاية 2017 نحو 21.9 ألف مشترك، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبذلك تضاعفت أعداد تلك الصناديق حينها باكثرمن أربعة أضعاف، وذلك تزامنا مع زيادة عدد الصناديق المتداولة.

ولم تسجل الصناديق العقارية المتداولة زيادة في عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019، مقارنة بالربع السابق له، ليقف عددها عند نحو 17 صندوقا متداولا.

وكان عدد الصناديق قد زادت خلال عام 2018 بنحو 9 صناديق، ليبلغ عددها بنهاية 2018 نحو 16 صندوقا مقارنة بنحو 7 صناديق بنهاية عام 2017.