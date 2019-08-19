شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح البنوك الإماراتية تتجاوز 24 مليار درهم بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصلت أرباح 20 بنك ومؤسسة مالية بالإمارات إلى 24.5 مليار درهم خلال النصف الأول بما يعادل أكثر من 4 مليارات درهم عن كل شهر، وبنمو 13% مقارنة مع 21.6 مليار درهم في النصف الأول 2018.

وفي الوقت الذي حقق فيه 14 بنكاً وطنياً تقليدياً، نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 13.6% لتصل إلى 19.752 مليار درهم، فقد حققت 6 بنوك إسلامية نمواً بنسبة 15% في أرباحها الصافية التي وصلت إلى 5.4 مليار درهم.

وواصل القطاع المصرفي الإسلامي تحقيق المزيد من النجاحات، إلى جانب تنامي مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الحالي، وكثف حجم الاستثمار في التقنيات المصرفية الرقمية الحديثة، بحسب صحيفة الخليج.

وحققت 6 بنوك وطنية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أرباحاً صافية مقدارها 5.409 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2019 بنمو نسبته 14.77% مقارنة مع 4.712 مليار درهم أرباح نفس الفترة من عام 2018.

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واحتل بنك دبي الإسلامي قائمة البنوك الإسلامية الوطنية الأكثر ربحية، محققاً أرباحاً مقدارها 2.729 مليار درهم، زادت بنسبة أكثر من 14% مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي.

واحتل مصرف أبوظبي الإسلامي المركز الثاني، محققاً أرباحاً مقدارها 1.229 مليار درهم بنمو نسبته 5.78%. واحتل مصرف الإمارات الإسلامي المركز الثالث محققاً أرباحاً صافية مقدارها 673 مليار درهم بنمو نسبته 38.79%

يليه بنك نور في المركز الثاني ضمن قائمة البنوك الإسلامية الأفضل؛ من حيث معدل النمو في الأرباح، محققاً نمواً في أرباحه الصافية في النصف الأول من هذا العام 29% إلى 409 ملايين درهم.

وحقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية مقدارها 290.5 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي بنمو نسبته 2.65%. وارتفعت أرباح مصرف عجمان إلى 87.9 مليون درهم.