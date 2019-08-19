شكرا لقرائتكم خبر عن الدرهم الإماراتي يقفز لأعلى مستوى له أمام اليورو منذ منتصف 2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمس إلى 4.068 درهم لليورو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2017.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي بالدولة، أن سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة انخفض أمام الدرهم بنحو 2.6% منذ مطلع يوليو 2019 تقريباً، عندما بلغ نحو 4.16 درهم لليورو.

ووفقاً للبيانات التاريخية لسعر صرف الدرهم مقابل العملة الأوروبية الموحدة، فإن الدرهم سجل أعلى مستوى له مقابل اليورو عند مستوى 3.82 درهم في ديسمبر 2016، بحسب صحيفة الاتحاد.

بينما كان قد بلغ أدنى مستوى له في نوفمبر 2009 عند مستوى 5.56 درهم لليورو. وبذلك يكون سعر صرف الدرهم ارتفع بنحو 26% أمام اليورو الأوروبي في 10 سنوات، تقريباً، أي منذ نوفمبر 2009 حتى أمس.

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ويتحرك سعر صرف الدرهم الإماراتي تجاه العملات الأخرى تبعاً لسعر صرف الدولار نتيجة للربط بين العملتين.

ويعتبر الأثر الاقتصادي الأهم الذي يترتب على التغيير في سعر صرف اليورو هو انخفاض تكلفة السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بالنسبة نفسها تقريباً، ما يعني ارتفاع القوة الشرائية للدرهم لدى المستهلكين في السوق المحلية.

وتستحوذ تجارة دولة الإمارات مع الاتحادي الأوروبي أكثر من 18% من إجمالي التجارة الخارجية الإماراتية.

وبلغت قيمة التجارة الإماراتية مع الاتحاد الأوروبي نحو 305 مليارات درهم (83 مليار دولار) في 2018.