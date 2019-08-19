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شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج صكوك بـ 600 مليون دولار في بورصة أبوظبي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج الإصدار الأول من صكوك شركة "صكوك إيسيك المحدودة" اعتباراً من اليوم.
وأضاف السوق في بيان على موقعه الإلكتروني، أن قيمة الصكوك المدرجة تقدر بنحو 600 مليون دولار.
وطالب السوق بتعميم هذا القرار على جميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين.
يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أدرج في نهاية العام الماضي الشريحة الأولى من صكوك شركة "صناعات" المحدودة بقيمة 300 مليون دولار كأول إصدار مشترك من نوعه مع بورصة لندن.
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