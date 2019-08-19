«كارفور مصر» يعلن عن توافر فرص عمل .. تعرف عليها

الموجز أعلنت شركة ماجد الفطيم للتجزئة - كارفور عن حاجتها للوظائف التالية للعمل بفروعها 1- كاشير

2- فني صيانة

3- موظف استعلامات

4- موظف أمن

5- موظف خدمه عملاء

6- موظف ديكور

7- منسق ممرات – قسم خضروات و فاكهة

8- منسقين ممرات

9- شيف سخن

10- حلوانى

11- سماك

12- بائع جبن

13- جزار

وعلى من يرغب في التقدم لاحد الوظائف الحضور يومى الجمعة والسبت 23 و 24 أغسطس 2019 من الساعة 9 صباحا و حتى الرابعة عصرا وذلك بمقر إدارة ماجد الفطيم بجوار كارفور المعادي على الطريق الدائرى الدور الأول لملئ طلب الألتحاق وعمل المقابلة الشخصية

او إرسال السيره الذاتية على الإيميل [email protected]

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