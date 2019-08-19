شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى بسوق الصاغة 694 جنيها للجرام.



أسعار الذهب فى مصر: أسعار الذهب فى مصر: عيار 18 سجل 594 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 694 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 793 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5552 جنيها.

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أوقية الذهب 1499 دولارا.

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً " أوقية الذهب" فى تعاملات اليوم الاثنين لأدنى من 1500 دولاراً لأول مرة منذ أسبوعين مسجلة 1499دولارا حتي الآن، بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم فيما ساهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود، بحسب وكالة رويترز.

وتؤثر أسعار الذهب عالميا على مستويات الأسعار للمعدن النفيس في مصر، إذ يرتبط سعر المعدن النفيس فى سوق الصاغة بالمتغيرات العالمية بسوق الذهب.

وهنا فى مصر، قد تشهد أسعار الذهب بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

سعر الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.