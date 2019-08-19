عبد الفتاح المصرى يفوز بمنصب النائب الأول لرئيس الغرف وعادل ناصر نائبا ثانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد عبد الفتاح المصرى فى الفوز بمنصب نائب أول رئيس اتحاد الغرف، وهو احد المعينين بمعرفة وزير الصناعة والتجارة، وعادل ناصر رئيس الجيزة التجارية يفوز بمنصب نائب ثانى، وفق الانتخابات التى تجرى الآن بمقر الاتحاد العام للغرف بوسط القاهرة.
وكان المهندش إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة نجح فى الفوز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 4 سنوات بالدورة 2019-2023 وفق ما تم إعلانه عقب انتهاء إجراءات انتخاب رئيس الاتحاد بحضور 35 شخصا لهم حق التصويت.
وتمكن المهندس إبراهيم العربى من الحصول على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل رئيس غرفة الأسكندرية التجارية.
وتجرى الآن إجراءات استكمال تشكيل هيئة مكتب الاتحاد وسيتم إعلانها فور ظهورها .
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