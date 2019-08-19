شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات السياحة فى تونس تقفز 44% إلى 3.16 مليار دينار فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات قطاع السياحة فى تونس نمت 44% لتصل إلى 3.16 مليار دينار منذ بداية العام وحتى العاشر من أغسطس الحالى بالمقارنة مع نفس الفترة من 2018.

وقطاع السياحة هو مصدر رئيسى لجلب العملة الأجنبية، يمثل حوالى 8% من الناتج المحلى الإجمالي.