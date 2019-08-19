شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: طرح أسهم شركة قطاع خاص قبل نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فريد، عن توقعه تنفيذ طرح لحصة من إحدى شركات القطاع الخاص قبل نهاية العام الجارى، رافضا الكشف عن تفاصيل رأسمالها أو الحصة المستهدف طرحها.

كما أعلن فريد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة قطاع الأعمال العام، لتطوير إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة فى البورصة والتابعة للوزارة، وتستهدف المذكرة تدريب 56 شركة فى المرحلة الأولى.

وأضاف فريد، خلال كلمته بمؤتمر صحفى صباح اليوم الاثنين، بمقر البورصة بوسط البلد، أن البرنامج سيبدأ بنحو 15 مدير علاقات مستثمرين فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، متابعا أن رفع كفاءة مديرى علاقات المستثمرين بالشركات الحكومية سيعزز من جاذبية البورصة.

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ومن جانبها كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن مناقشة اجتماع مجلس الوزراء المقبل تشكيل لجنة وزارية من 12 وزير لمتابعة حوكمة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والتى تضم 226 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام وتخضع لقانون 203، منها 119 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، و 107 شركة أخرى تابعة ل 11 وزارة أخرى.

وأضافت الوزارة، بشأن مشكلة الشركات العائدة للدولة، أنها تتواصل مع المسئولين بشركات النيل لحليج الأقطان، وعمر أفندى، وأحد المستثمرين بشركة طنطا للكتان، لإنهاء تلك المشاكل.