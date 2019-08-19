شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. إبراهيم العربى رئيسا لاتحاد الغرف التجارية لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة فى الفوز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 4 سنوات بالدورة 2019-2023 وفق ما تم إعلانه عقب انتهاء إجراءات انتخاب رئيس الاتحاد بحضور 35 شخصا لهم حق التصويت. Advertisements وتمكن المهندس إبراهيم العربى من الحصول على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية. وبدأت قبل قليل إجراءات استكمال هيئة مكتب الاتحاد وسيتم إعلانها فور ظهورها.

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