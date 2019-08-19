شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حجم واردات اليابان من النفط 5.1% فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين، إن واردات البلاد من النفط الخام التى تم التخليص الجمركى لها زادت 5.1% فى يوليو بالمقارنة مع مستواها فى نفس الشهر قبل عام.
وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام فى العالم، استوردت 3.05 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.
وبلغ إجمالى واردات اليابان من الغاز الطبيعى المسال 6.822 مليون طن الشهر الماضى بارتفاع 0.1% على أساس سنوي.
وأفادت البيانات بارتفاع واردات الفحم الحرارى المستخدم لتوليد الكهرباء 5.7 % فى يوليو إلى 10.367 مليون طن.
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