شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: مؤسسة البترول الصينية تعلق تحميل النفط من فنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان في بكين لرويترز اليوم الاثنين إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) وهى من أكبر مشترى النفط الفنزويلى، أوقفت تحميل شحنات الخام فى أغسطس عقب أحدث عقوبات أمريكية على الدولة المُصدرة للنفط في أمريكا الجنوبية.

وجمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الشهر الجارى جميع أصول حكومة فنزويلا فى الولايات المتحدة في حين كثف مسؤولون أمريكيون التهديدات ضد الشركات التي تتعامل مع فنزويلا.

وقال أحد المصدرين "الأمر التنفيذي لترامب تضمن توجيهات لمتابعة الإجراءات الخاصة بالعقوبات التي ستعلنها الخزانة الأمريكية... سي.إن.بي.سي قلقة من احتمال تضررها جراء عقوبات ثانوية".

ورفض متحدث باسم سي.إن.بي.سى التعقيب.

وصرح مصدر ثان وهو مسئول تنفيذى في شركة رئيسية لتسويق الخام الفنزويلي في الصين، أن شركته أُبلغت بقرار التعليق.

وأضاف "أُبلغنا بأن تشاينا أويل لن تحمل أي شحنات نفط في أغسطس ولا نعلم ماذا سيحدث بعد ذلك".

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وتشاينا أويل الذراع التجارية لسي.إن.بي.سي التي تستورد النفط الفنزويلي بموجب عقود محددة الأجل وهي من أكبر عملاء كراكاس للنفط.

ورفض المصدران الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولان بالتحدث لوسائل الإعلام.

وذكر المصدر الأول أن المؤسسة الصينية ستنتظر لحين صدور توجيهات من وزارة الخزانة الأمريكية قبل اتخاذ اي خطوة جديدة في التعامل مع النفط الفنزويلي.