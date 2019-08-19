تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مبيعات أجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود هامشى لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 14286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2126 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 17506 نقطة. Advertisements فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 543 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1424 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40% ليصل إلى مستوى 460 نقطة.

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