شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: استثمارات الحكومة والقطاع الخاص بقطاع التشييد تتخطى الـ200 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر التمهيدي لمعرض the Big construct Egypt بحضور المهندس خالد عباس نائب وزي الإسكان للمشروعات القومية.

ومن جانبه قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن قطاع التشييد والبناء يمثل ثاني أكبر قطاع فى النمو، لافتا إلي أن استثمارات الحكومة في قطاع التشييد والقطاع الخاصة يتخطى الـ 200 مليار جنيه.

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وأضاف المهندس خالد عباس، خلال كلمته، إن الحكومة تقدم الدعم لكافة المعارض التى تتعلق بقطاع التشييد والبناء والقطاع العقارى، لافتا إلى أن هناك نحو 20 دولة تشارك فى هذا المعرض الهام وهو ما يؤكد أهمية قطاع التشييد والبناء.