شكرا لقرائتكم خبر عن 35 شخصا لهم حق التصويت فى انتخاب رئاسة الغرف وهيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى عمليات اختيار رئيس للاتحاد العام للغرف التجارية، بمقر الاتحاد، وتم تكليف رئاسة إسماعيل وشاحي رئيس غرفة قنا أكبر الأعضاء سنا بالإشراف على عملية الانتخاب، وذلك بحضور 35 عضوا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة لانتخاب فيما بينهم رئيس الاتحاد ونائبيه والسكرتير العام وأميني الصندوق.

ننشر أسماء من لهم حق التصويت "رؤساء الغرف التجارية".-أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية. ننشر أسماء من لهم حق التصويت "رؤساء الغرف التجارية".-أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية. -إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة. -عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة. -عبد السلام سلطان وشهرته (أسامة سلطان ) رئيس غرفة الشرقية. -الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية. -محمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان. -محمد الزيني رئيس غرفة دمياط. -محمد الملاح رئيس غرفة السويس. -أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية. -مجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم. -محمد الخشن رئيس غرفة المنوفية. -عمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط. -خالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر. -محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد. -أحمد راضي مخلوف رئيس غرفة المنيا. -هشام خضير رئيس غرفة جنوب سيناء. -حسن جعفر رئيس غرفة بني سويف. Advertisements -حاتم عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ. -عربي يماني رئيس غرفة الوادي الجديد. -خالدأبو الوفا رئيس غرفة سوهاج. -أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية. -صلاح الكموني رئيس غرفة الغربية. -أنور يونس رحيم رئيس غرفة مطروح. -عبدالعزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء. -صلاح محمد خليل بدر رئيس غرفة الأقصر. -فتحي مرسى رئيس غرفة البحيرة. بالإضافة إلى عضوين من غرفتى الإسكندرية و القاهرة، من الإسكندرية الدكتور كرم كردي ومن القاهرة أيمن عشري.

إلى جانب 6 أعضاء من المعينين وهم:-حاتم مصطفى زكى طه. إلى جانب 6 أعضاء من المعينين وهم:-حاتم مصطفى زكى طه. -طارق السيد هاشم فايد. -هالة محمد كمال أحمد محمد الخطيب. -عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب. -محمد عبد الفتاح حسن المصرى. -محمد مصطفى السلاب. وتجرى عمليات الانتخاب بشكل سرى ولا يتم السماح بدخول وسائل الإعلام على أن يتم إعلان النتائج بعد الساعة الثالثة عصرا.

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