شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الأوروبى اليوم الاثنين، إن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل بمنطقة اليورو انكمش إلى 18 مليار يورو فى يونيو من 30 مليار يورو فى مايو، مع انخفاض الفائض من التجارة الخارجية والخدمات والدخل المالي.
وانكمش فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو فى الاثنى عشر شهرا حتى يونيو إلى 2.7 % من الناتج المحلى الإجمالى من 3.4% قبل عام.
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