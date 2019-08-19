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انكماش فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو فى يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الأوروبى اليوم الاثنين، إن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل بمنطقة اليورو انكمش إلى 18 مليار يورو فى يونيو من 30 مليار يورو فى مايو، مع انخفاض الفائض من التجارة الخارجية والخدمات والدخل المالي.

 

وانكمش فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو فى الاثنى عشر شهرا حتى يونيو إلى 2.7 % من الناتج المحلى الإجمالى من 3.4% قبل عام.

 

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