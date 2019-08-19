شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تبيع 4 شحنات من خام الشاهين للتحميل فى أكتوبر بعلاوات أقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تاجران اليوم الاثنين، إن قطر للبترول باعت أربع شحنات من خام الشاهين، للتحميل فى أكتوبر بمتوسط علاوة 1.71 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، انخفاضا من 1.82 دولار قبل شهر.
وأضاف المصدران أن قطر للبترول حددت سعر الشحنات فى العقود محددة الأجل للتحميل فى أكتوبر عند علاوة 1.81 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبى انخفاضا من 1.84 دولار قبل شهر.
والشحنات الأربع للتحميل فى الفترة بين الأول والثانى من أكتوبر و16-17 و28-29 و29-30 من الشهر ذاته.
وقال التاجران إن شل اشترت شحنتين بينما اشترت شيفرون شحنة واحدة، وما زال مشترى الشحنة الأخيرة غير معروف.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تبيع 4 شحنات من خام الشاهين للتحميل فى أكتوبر بعلاوات أقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.