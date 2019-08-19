شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تبيع 4 شحنات من خام الشاهين للتحميل فى أكتوبر بعلاوات أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تاجران اليوم الاثنين، إن قطر للبترول باعت أربع شحنات من خام الشاهين، للتحميل فى أكتوبر بمتوسط علاوة 1.71 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، انخفاضا من 1.82 دولار قبل شهر.

وأضاف المصدران أن قطر للبترول حددت سعر الشحنات فى العقود محددة الأجل للتحميل فى أكتوبر عند علاوة 1.81 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبى انخفاضا من 1.84 دولار قبل شهر.

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والشحنات الأربع للتحميل فى الفترة بين الأول والثانى من أكتوبر و16-17 و28-29 و29-30 من الشهر ذاته.

وقال التاجران إن شل اشترت شحنتين بينما اشترت شيفرون شحنة واحدة، وما زال مشترى الشحنة الأخيرة غير معروف.