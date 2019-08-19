شكرا لقرائتكم خبر عن سعر أوقية الذهب ينخفض لأدنى من 1500 دولار مسجلا 1499 دولاراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب عالمياً "أوقية الذهب" فى تعاملات اليوم الاثنين لأدنى من 1500 دولاراً لأول مرة منذ أسبوعين مسجلة 1499 دولارا حتي الآن.

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم فيما ساهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود، بحسب وكالة رويترز.

وتؤثر أسعار الذهب عالميا على مستويات الأسعار للمعدن النفيس في مصر، إذ يرتبط سعر المعدن النفيس فى سوق الصاغة بالمتغيرات العالمية بسوق الذهب.

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وهنا فى مصر، قد تشهد أسعار الذهب بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

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