شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى: 96% معدل التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثانى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، أن الشركات المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 96% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من العام 2019 في حدود المهلة الزمنية القانونية وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة.

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وبلغ عدد شركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة الخاصة، وشركات الإدراج المزدوج في سوق دبي المالي، والتي أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية 64 شركة من أصل 67 شركة، حيث لم تفصح شركة ماركة وشركة دريك اند سكل عن بياناتهما في حين زودت شركة أجيليتي السوق ببيانات أولية فقط.

ورفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة.