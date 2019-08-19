شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة دبى.. وتنفيذ صفقة على شعاع كابيتال بقيمة 1.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% خاسرا 0.66 نقطة ليصل إلى مستوى 2796.34 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 1.6 مليار سهم محققة ما قيمته 1.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 833 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 5 أسهم.

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وجاء ارتفاع قيمة التداول بعد تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة "شعاع كابيتال" بقيمة إجمالية 1.397مليار درهم، وتمت الصفقة على نحو 1.470 مليار سهم بسعر 0.95 درهم للسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.72%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.22%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.58%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.10%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.77%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.18%.