شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.70% رابحا 59.78 نقطة ليصل إلى مستوى 8587.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.56% خاسرا 141.54 نقطة ليصل إلى مستوى 3836.89 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 52.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 121 شركة، فيما تراجعت 47 شركة. Advertisements وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.55%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.50%. وجاء سهم "أميانتيت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.85%، ثم المصافى بنسبة 3.47%، ثم عطاء بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم "اليمامة للحديد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.44% ثم الغاز بنسبة 2.14%، ثم سافكو بنسبة 1.69%.

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