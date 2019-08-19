شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تخصص أراض لإنشاء مستشفيات بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 2454 م2 بمركز خدمات الحي الثالث (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنشاط طبى، وهذه المساحة تحت العجز والزيادة، وباشتراطات بنائية (40% نسبة بنائية وارتفاع "أرضي + 3 أدوار متكررة")، لصالح شركة مستشفى الغندور، لإقامة مستشفى.

كما تمت الموافقة أيضاً على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (127) بتاريخ 12/5/2019 الصادر بخصوص تخصيص قطعة الأرض رقم (30) بنشاط طبي بمساحة 3150م2 بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بمدينة الشروق لصالح (مؤسسة العزيمة لدعم مرضى السرطان) لإقامة مركز طبى لمرضى السرطان ليصبح التخصيص بقطعة الأرض رقم (3) بمركز خدمات التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، بنشاط مستشفى بمساحة 5363.18 م2، على أن يتم الالتزام بنفس الشروط والضوابط الصادر بها قرار مجلس الإدارة المذكور، وكذا الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (160) بالقطاع الأول بمركز مدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 7194.84 م2، لإقامة مستشفى لصالح شركة الهديل لتصدير الحاصلات الزراعية.