شراكة بين "Visa" و"إكسون موبيل" لتعزيز أمن المدفوعات الرقمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة"Visa"، الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)؛ عن إطلاق حملة "أسبوع أمن البطاقات" في مصر بالشراكة مع شركة "إكسون موبيل"، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الإستخدام الآمن للبطاقات بين المستهلكين في مصر وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لحماية حاملي البطاقات من عمليات الاحتيال الخاصة بالمدفوعات.

ولأول مرة في مصر، تقوم VISA بإجراء العديد من الأنشطة الميدانية للترويج لأسبوع أمن البطاقات للتواصل مع حاملي بطاقاتها وتوعيتهم بطرق التأمين والسلامة.

وتأتي الشراكة بين شركة Visa وإكسون موبيل على مدار أسبوعين كواحدة من تلك الأنشطة، حيث سيتم توزيع هدايا تثقيفية لمستخدمي البطاقات في اثنتين من محطات التزود بالوقود التابعة لإكسون موبيل بالساحل الشمالي خلال عطلة نهاية الأسبوع ليحصل مستخدمو البطاقات على مجموعة من البطاقات التعليمية وعوازل الشمس الداخلية صممت خصيصًا لجذب إنتباه المستخدمين إلى النصائح والإرشادات التي تقدمها شركة Visa لتحقيق هدف المبادرة وهو تعزيز الأستخدام الآمن للبطاقات خلال عمليات الدفع الرقمي.

وبهذه المناسبة، أكد نيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في Visa الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلا "نشهد حاليا تزايد ثقة العملاء في مصر مع تزايد عدد المتسوقين عبر الإنترنت والتطور الذي تشهده منصات التجارة الإلكترونية وهو ما يمثل نظرة مستقبلية واعدة لذلك القطاع. إن المستقبل يعتمد على التجارة الإليكترونية لذا فمن الضروري أن يشعر المسخدمون بالأمان أثناء اجراء معاملاتهم وأن يتأكدوا أن بيانات بطاقاتهم محمية."

وأكد فيرنانديز أن تطوير تقنيات الأمان مقترنا بتثقيف حاملي البطاقات بالنصائح اللازمة هو أمر يحقق التكامل المطلوب، ولهذا السبب فنحن سعداء بالشراكة التي أبرمتها Visa مع إكسون موبيل، مضيفا أن المبادرة ستساعد على توسيع قدراتنا على الإنتشار كما ستساهم في تمكين عملائنا من الحصول على النصائح الضرورية التي ستوفر لهم ارشادات السلامة والتأمين اللازمة لإجراء معاملاتهم اليومية وهي مهمتنا التي نعمل دائمًا على تحقيقها".

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ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي بإسم شركة إكسون موبيل قائلاً "استناداً على مسيرة تتجاوز 115 عامًا من العمل في مصر، تُعد إكسون موبيل مصر شريكًا أساسيًا في الاقتصاد المصري، حيث نعمل بأعلى معايير الجودة التشغيلية مع فهم عميق لاحتياجات العملاء المصريين. إن نجاح إكسون موبيل في مصر يعتمد على أساس قوي من قيم العمل وثقافة راسخة تستند على النزاهة. تنبع شراكتنا مع Visa من خلال رؤيتنا المشتركة لأمن وسلامة المستهلكين المصريين. نحن في شركة إكسون موبيل مصر نركز بشكل خاص على رفاهية عملائنا ورفاهية المجتمعات التي نعمل فيها".

واستخدمت شركة Visa جميع بيانات الاستطلاعات السابقة التي أجرتها الشركة، والتي أثمرت عن رؤىً معمقة حول تجارب العملاء ومواقفهم وسلوكياتهم وهو ما مكّن الشركة من اقتراح مجموعة كبيرة من النصائح للمستهلكين المصريين.

كما تساهم بعض تلك النصائح والتي تضمنها استطلاعاً قامت به Visa لآراء العملاء في مصر، في استخدام قنوات دفع مختلفة: 1) 90% من المستخدمين ينتظرون من التجار اعتمادهم لتقنيات المدفوعات الجديدة باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR) أو الدفع عن طريق المحمول؛ 2) يعتقد 87% من المستخدمين أنه من السهل تتبع المعاملات التي تتم بإستخدام رمز الاستجابة السريع (QR) كما أنها تتمتع بمعدلات أمان أكثر من المدفوعات التي تتم عن طريق الشيكات.

وقدمت Visa مجموعة من النصائح التي تعزز ثقة المستخدمين في المدفوعات الإليكترونية : 1) اطلب من البنك الخاص بك تنشيط خاصية التنبيه عبر الرسائل القصيرة عند اجراء أي معاملة إذا كانت تتوفر تلك الخاصية، عند تفعيلها ستتلقى رسالة نصية قصيرة عند اجراء أي معاملة على البطاقة ويمكنك على الفور اكتشاف أي معاملة احتيالية تتم؛ 2) تضمن شركة Visa لعملائها الحصول على رؤية كاملة لتفاصيل معاملاتهم وتلقي تأكيد فوري لكل معاملة.

ومن أبرز النصائح التي وجهتها Visa للعملاء لتبني ممارسات تسوق آمنة عبر الإنترنت: 1) التسوق عبر مواقع تجارة إلكترونية موثوقة؛ 2) تجنب استخدام شبكات انترنت لاسلكية عامة لإجراء المعاملات؛ 3) التحقق من وجود حرف S في عنوان الموقع الإلكتروني بعد HTTP للتأكد من أن الموقع آمن؛ 4) تفعيل خاصية Verified by Visa مع البنك لأمان المدفوعات عبر الإنترنت، وتسجيل الخروج من الموقع الإلكتروني عند الانتهاء منه لا سيما عند استخدام جهاز كمبيوتر عام؛ 5) تجنب مشاركة معلومات الحساب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو في أية دردشة اليكترونية.

وتسعى Visa جاهدة باستمرار إلى تثقيف المستخدمين فيما يتعلق بالسلامة والأمن، على أمل أن يُحسن جميع المتسوقين من أمن مدفوعاتهم، وأن تزيد ثقة المستهلك في تلك العملية، بحيث يتمتع عدد أكبر من حاملي البطاقات بمزايا المدفوعات الرقمية.