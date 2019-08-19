شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر الفئات العمرية اشتغالا فى كل مهنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت نسب تشغيل الشباب فى عدد من المهن، بينما انخفضت فى مهن أخرى التى ارتفعت بها نسب تشغيل كبار السن "65 عاما فأكثر"، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن نشرته للقوى العاملة عن الربع الأول من العام الحالى "الفترة من يناير – مارس 2019"، ننشر أكثر الفئات العمرية اشتغالا فى مهنة، والتى جاءت كالتالى..
رجال التشريع وكبار المسئولين
استحوذت الفئة العمرية 50-65 عاما فأكثر على النسبة الأعلى من جملة العاملين بتلك المهن، حيث استحوذت الفئة العمرية من 50-59 عام على 16.4%، تلاها الفئة العمرية من 60-64 عام بنسبة 33%، ثم الفئة العمرية 65 عاما فأكثر بـ37.4%.
أصحاب المهن العلمية
استحوذت الفئة العمرية من 40-59 عاما على النسبة الأعلى، حيث استحوذت الفئة العمرية من 40-49 عاما على 15.1% من جملة العاملين بتلك المهن، بينما استحوذت الفئة العمرية من 50-59 عام على 16.2%.
عمال المهن العادية
استحوذت الفئة العمرية 30-49 عاما على النسبة الأعلى، حيث استحوذت الفئة العمرية من 30-39 عاما على 9.5% من جملة العاملين بتلك المهن، بينما استحوذت الفئة العمرية من 40- 49 عاما على 10%.
العاملون فى الخدمات ومحلات البيع
استحوذت الفئة العمرية 25-29 عاما فأكثر على النسبة الأعلى من جملة العاملين بتلك المهن بـ 13.2%.
عمال المصانع والتشغيل وتجميع مكونات الإنتاج
استحوذت الفئة العمرية 20-24 عاما فأكثر على النسبة الأعلى بـ14.3% من جملة العاملين بتلك المهن.
عمال الزراعة والصيد
استحوذت الفئة العمرية 15-19 عاما فأكثر على النسبة الأعلى بـ34.4% من جملة العاملين بتلك المهن.
الحرفيون
استحوذت الفئة العمرية 15-19 عاما فأكثر على النسبة الأعلى بـ33.1% من جملة العاملين بتلك المهن.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أكثر الفئات العمرية اشتغالا فى كل مهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.