شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر الفئات العمرية اشتغالا فى كل مهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت نسب تشغيل الشباب فى عدد من المهن، بينما انخفضت فى مهن أخرى التى ارتفعت بها نسب تشغيل كبار السن "65 عاما فأكثر"، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن نشرته للقوى العاملة عن الربع الأول من العام الحالى "الفترة من يناير – مارس 2019"، ننشر أكثر الفئات العمرية اشتغالا فى مهنة، والتى جاءت كالتالى..

استحوذت الفئة العمرية 50-65 عاما فأكثر على النسبة الأعلى من جملة العاملين بتلك المهن، حيث استحوذت الفئة العمرية من 50-59 عام على 16.4%، تلاها الفئة العمرية من 60-64 عام بنسبة 33%، ثم الفئة العمرية 65 عاما فأكثر بـ37.4%.

استحوذت الفئة العمرية من 40-59 عاما على النسبة الأعلى، حيث استحوذت الفئة العمرية من 40-49 عاما على 15.1% من جملة العاملين بتلك المهن، بينما استحوذت الفئة العمرية من 50-59 عام على 16.2%.

استحوذت الفئة العمرية 30-49 عاما على النسبة الأعلى، حيث استحوذت الفئة العمرية من 30-39 عاما على 9.5% من جملة العاملين بتلك المهن، بينما استحوذت الفئة العمرية من 40- 49 عاما على 10%.

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استحوذت الفئة العمرية 25-29 عاما فأكثر على النسبة الأعلى من جملة العاملين بتلك المهن بـ 13.2%.

استحوذت الفئة العمرية 20-24 عاما فأكثر على النسبة الأعلى بـ14.3% من جملة العاملين بتلك المهن.

استحوذت الفئة العمرية 15-19 عاما فأكثر على النسبة الأعلى بـ34.4% من جملة العاملين بتلك المهن.

استحوذت الفئة العمرية 15-19 عاما فأكثر على النسبة الأعلى بـ33.1% من جملة العاملين بتلك المهن.