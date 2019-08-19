شكرا لقرائتكم خبر عن ¬شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يواجه خط الاتجاه المكسور -تحليل صباحي- 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند مستوى 0.944 درهم، ليقترب بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 0.95 درهم، حيث يقابل هذا المستوى خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل لوصول لمستوى الدعم 0.85 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.90 وبين مستوى المقاومة هو 0.96 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط