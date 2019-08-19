شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 0.54 درهم، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 0.515 درهم، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 0.50 درهم كمستوى اول ثم 0.44 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.54 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.50 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.53 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط