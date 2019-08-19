شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند مستوى 1.32 درهم، وهو نفس سعر اغلاق السهم نهاية تداولات الخميس الماضي، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالتزامن مع استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 1.23 درهم، وذلك في حالة اختراق السهم لمستوى 1.29 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.29 وبين مستوى المقاومة هو 1.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط