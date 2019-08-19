شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما توقعنا في تقريرنا الأخير نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 1.72 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 1.66 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.75 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.69 وبين مستوى المقاومة هو 1.73 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط