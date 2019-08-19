شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد حيث اغلق عند مستوى 11.55 درهم، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 11.3 درهم كمستوى اول ثم 10.9 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 11.52 درهم وبين مستوى المقاومة هو 11.58 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط