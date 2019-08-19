شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 0.326 درهم، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 0.325 درهم، وفي ظل استمرار الأداء السلبي على المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.31 درهم، شرط اختراق السهم لمستوى 0.32 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.32 وبين مستوى المقاومة هو 0.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط