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شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال جلسة امس الاحد ليغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 0.26 درهم، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 0.235 درهم كمستوى اول ثم 0.22 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.285 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.27 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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