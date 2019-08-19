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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 0.43 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد فنلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 0.50 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.43 وبين مستوى المقاومة هو 0.45 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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