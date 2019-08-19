شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الشارقة الاسلامي (NBS) يتجاوز القناة الصاعدة لاعلى -تحليل صباحي- 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.20 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نجح السهم في تجاوز القناة الصاعدة لاعلى، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 1.27 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.17 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.19 وبين مستوى المقاومة هو 1.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد