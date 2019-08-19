شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتصدر دول أمريكا اللاتينية بجذب 354 مليار دولار استثمار أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الانخفاض الطفيف فى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البرازيل بنهاية عام 2018، والتأثير السلبى لذلك على تدفق الاستثمار لدول أمريكا اللاتينية، إلا أن البرازيل نجحت فى تصدر دول قارتها فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 6 سنوات، فى الفترة من 2013 حتى نهاية عام 2018.

وقالت منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة إن البرازيل جذبت 354 مليار دولار خلال الست سنوات الأخيرة، وارتفع تدفق الاستثمار الأجنبى فيها من 59.089 مليار دولار عام 2013 إلى 61.223 مليار دولار بنهاية عام 2018، والذى انخفض من 67.583 مليار دولار عام 2017.

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وأضاف التقرير أن البرازيل جذبت 52.751 مليار دولار عام 2016 وجذبت 49.514 مليار دولار عام 2015. كما جذبت البرازيل 63.846 مليار دولار عام 2014.

وتقود البرازيل تجمع الميركسور، والذى يضم البرازيل والأرجنتين وأورجواى وبارجواى، والذى انضمت مصر له حيث يمثل ركيزة أساسية فى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ودول التجمع.

وكشفت إحصاءات أن حجم الصادرات البرازيلية إلى مصر بلغ 2 مليون و765 ألفًا و66 طنًا، بما قيمته 791.53 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، كما بلغ مجموع الصادرات المصرية إلى البرازيل 542 ألفًا و68 طنًا من البضائع وصلت قيمتها إلى 135.98 مليون دولار، بإجمالى تبادل تجارى بنحو 927.5 مليون دولار.