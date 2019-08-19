"الثروة الداجنة": حاليا أفضل وقت لشراء الدواجن وتخزينها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن ستستمر فى التراجع لمدة قد تزيد عن 10 أيام من الآن، مشيرا إلى أن الأسعار تراجعت لأكثر من 15 جنيها فى أقل من شهر.
وأشار السيد، فى تصريح لليوم السابع، إلى أن أفضل وقت لشراء الدواجن وتخزينها فى هذا التوقيت، حيث إنها يطلق عليها الفترة الميتة بالنسبة للدواجن، حيث إن هناك كميات كبيرة فى الأسواق إضافة إلى تراجع حركة الشراء بسبب عيد الأضحى.
واقترح رئيس شعبة الثروة الداجنة على شركات القطاع العام والخاص والتى تعمل على بيع الدواجن المجمدة أن تشترى فيها الدواجن هذه الفترة التى تشهد ركودا وانخفاضا فى الأسعار، مؤكدا أنها تستطيع أن تدعم التوازن داخل الأسواق من خلال بيع تلك الدواجن بأسعار مقبولة خلال الفترات التى تشهد إقبالا.
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