شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أصناف خضراوات أقل من 5 جنيهات بالأسواق المصرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الأسواق المصرية "الجملة" بعد عيد الأضحى استقرارا فى أسعار الخضراوات، وذلك يرجع لوجود فائض فى الإنتاج وزيادة نسبة العرض ممن جميع الأصناف، ونرصد لكم 10 أصناف خضراوات أقل من 5 جنيهات للكيلو داخل أسواق الجملة، تعرف عليها. الطماطم 2 جنيه للكيلو الملوخية 2 جنيه للكيلو البصل 3 جنيهات للكيلو الباذنجان 2 جنيه للكيلو Advertisements البطاطس 3 جنيهات للكيلو الخيار 3 جنيهات للكيلو الفلفل 3 جنيهات للكيلو القلقاس 5 جنيهات للكيلو الكرنب 2.5 جنيه للكيلو الجرجير 50 قرش للكيلو

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