شكرا لقرائتكم خبر عن من الأوفسيت للطباعة الرقمية.. تعرف على مراحل تطوير مطبعة البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إنشاء مطابع البريد المصرى عام 1961 بهدف طباعة الطوابع البريدية، عوضاً عن طباعتها بالخارج ولطباعة الطوابع الخاصة بالدول العربية والأفريقية، وتم إدخال أنظمة الطباعة الأوفسيت لطباعة الكتب والمنشورات والدفاتر، واستكمالا لمسيرة التطور تم إضافة منظومة الطباعة الرقمية والتى تستهدف طباعة الفواتير وكشوف الحسابات ضمانا للحفاظ على معايير البنك المركزى المصرى فى الحفاظ على سرية حسابات العملاء .

البريد المصرى يقدم خدماته من خلال فريق من الخبراء لضمان مستوى عال لخدمات الطباعة لعملائه وفقاً لمعايير البنك المركزى المصرى، ذلك من خلال:

بروتوكول نقل المعرفة بين البريد المصرى وكبرى الشركات الأوروبية فى مجال الطباعة وتأمين المعلومات.

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وضع خطة الإنتاج لكل عميل بما يضمن السرية.

القدرة على عمل التصميمات (Layout) لجميع أنواع كشوف الحسابات والمصادقات وجميع أنواع المعاملات البنكية والمالية.

جميع العمليات تخضع لمراقبة الجودة لضمان أعلى كفاءة تشغيل ولضمان سرية بيانات العملاء .

الشراكة والدعم الفنى والتدريب من قبل كبرى الشركات فى هذه المجالات.