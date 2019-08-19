الاقتصاد

العراق يزيد إنتاجه المحلي من زيت الغاز والبنزين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة النفط العراقية في بيان أول أمس، إن العراق زاد إنتاجه المحلي من زيت الغاز والبنزين في 2019.
ويبلغ المعدل الحالي لإنتاج البنزين 14.29 مليون لتر يومياً ارتفاعاً من 11.485 مليون لتر في المتوسط في 2018. وارتفع إنتاج زيت الغاز إلى 11.23 مليون لتر يومياً من 7.84 مليون لتر في 2018.
وقال البيان إن الزيادة ناجمة إلى حد كبير عن خطوات زيادة إنتاج المصافي العراقية التي أعيد بناء بعضها بعد أن دمرتها فصائل مسلحة.
وقال البيان إن العراق يستخدم معظم الوقود الذي ينتجه للاستهلاك المحلي.
(رويترز)

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