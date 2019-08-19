شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يزيد إنتاجه المحلي من زيت الغاز والبنزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة النفط العراقية في بيان أول أمس، إن العراق زاد إنتاجه المحلي من زيت الغاز والبنزين في 2019.
ويبلغ المعدل الحالي لإنتاج البنزين 14.29 مليون لتر يومياً ارتفاعاً من 11.485 مليون لتر في المتوسط في 2018. وارتفع إنتاج زيت الغاز إلى 11.23 مليون لتر يومياً من 7.84 مليون لتر في 2018.
وقال البيان إن الزيادة ناجمة إلى حد كبير عن خطوات زيادة إنتاج المصافي العراقية التي أعيد بناء بعضها بعد أن دمرتها فصائل مسلحة.
وقال البيان إن العراق يستخدم معظم الوقود الذي ينتجه للاستهلاك المحلي.
(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يزيد إنتاجه المحلي من زيت الغاز والبنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.